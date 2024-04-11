Новые правила продажи спиртного: что предлагает региональная РСТ

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (РСТ) предложила установить ограничения на время продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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