Выявили нарушения во всём.1) Работники нелегалы, теперь им придётся вернуться в родной кишлак. Получился какой-то замкнутый круг.
В хилокском гетто (Новосибирск) закрыли этническое кафе «Кишлак»
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Потребовать обнародование итогов голосования по всем поднимаем вопросам по миграции, составить таблицу депутатов, постоянно блокирующих принятие нужных для россиян законов по данному вопросу, вынести на всеобщее обозрение россиян. Также опубликовать итоги голосований в раз0резе партий, чтобы люди видели, какие партии лоббируют это безобразие и могли сделать выводы и принятие мер в дальнейших выборах. Пора прекратить сытую жизнь продажных депутатов!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
Михаил
пока в этом составе эта госдура там (на насестах) -----НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16 час.
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