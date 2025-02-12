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Царьград

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Стало известно, сколько стран готовы участвовать в "Интервидении"

Стало известно, сколько стран готовы участвовать в "Интервидении"

Конкурс может составить конкуренцию раскрученному "Евровидению"Конкурс "Интервидение", который состоится в сентябре 2025 года в Москве, может стать серьёзным конкурентом "Евровидения".

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