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Царьград

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«Снежная деревня» в Китае обманула туристов поддельным снегом из ваты

«Снежная деревня» в Китае обманула туристов поддельным снегом из ваты

Туристическая деревня в юго-западной провинции Китая Сычуань решилась на уловку и использовала искусственный снег, но туристы не оценили это решение.

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