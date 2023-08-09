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Кожевников об Овечкине: «Саша по своей натуре патриот, в том числе и «Вашингтона». Вряд ли он захочет уйти из-за омоложения состава»

38-летний нападающий выступает за команду с 2005 года. В ее составе он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

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