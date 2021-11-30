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Не должен пляшущий по сцене "клоун" жить лучше учёного, военного или врача, а также преподавателя и многих других

Не должен пляшущий по сцене "клоун" жить лучше учёного, военного или врача, а также преподавателя и многих других

Что стоит сделать для развития страны.Для того, чтобы в стране жилось хорошо её гражданам, обычно принято решать несколько важных задач по основным направлениям: Обеспечить оборону и безопасность от нападений любого типа (это ВПК, ВС и ВМФ, специальные службы); Обеспечить здоровое и умное подрастающее поколение (это образование и здравоохранение); Накормить своих граждан (это сельское хозяйство и продовольствие); Обеспечить современный технологический уклад (это наука и техника, передовая промышленность, технологические новинки); Обеспечить приоритет экспорта в торговой политике (для притока финансов в страну); Создать надёжную финансовую систему (привлекательное, по условиям, финансирование гос.

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