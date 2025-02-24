Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

Многие возмутились, когда я указал мимоходом, что американская мечта — это мещанское благополучие, «свой коттедж с лужайкой, жареное мясо и сверкающий свежим хромом автомобиль», тогда как советская мечта — это осознанный аскетизм ради далёкой нематериальной цели, «койка в казарме, старый ватник на жилистом туловище и яблони на Марсе по телевизору».