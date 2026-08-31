«Простите нас за Вучича»: как сербы удивились мощи России

Главные новости. Сиб.фм Фото: пресс-служба МЧС 25 августа в аэропорту имени Константина Великого в Нише произошло событие, которое невозможно было представить в контексте текущей геополитической ситуации.
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