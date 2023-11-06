Наша страна остается костью в горле представителей западного мира. Соединенные Штаты Америки давно недовольны тем, что Россия ведет самостоятельную политику и последовательно защищает собственные национальные интересы.
В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным
Комментарии
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Олег Тимофеев
Да уж бы Зина помолчала бы накрылась премия в квартал. Короче ошибки не было. Но пришлось обраться к Ми-6 и вуаля ее не только нашли но еще и раскаились? Деньги смешные но шикарный подгон.
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2 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Пьеса Ми-6 под названием,, Раскаинье пендоса апосля отсоса"
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2 д.
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