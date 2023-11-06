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Утро.ru

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В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным

В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным

Наша страна остается костью в горле представителей западного мира. Соединенные Штаты Америки давно недовольны тем, что Россия ведет самостоятельную политику и последовательно защищает собственные национальные интересы.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Да уж бы Зина помолчала бы накрылась премия в квартал. Короче ошибки не было. Но пришлось обраться к Ми-6 и вуаля ее не только нашли но еще и раскаились? Деньги смешные но шикарный подгон.
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2 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Пьеса Ми-6 под названием,, Раскаинье пендоса апосля отсоса&quot;
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2 д.

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