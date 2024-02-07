Экологические проблемы Волги исследует «Плавучий университет»

Об уникальной нижегородской научной программе, в рамках которой ученые и студенты различных региональных вузов проводят исследования воды в бассейне Волги в реальных условиях, информирует портал pravda-nn.
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