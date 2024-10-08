⚡️ Заброшенный кинотеатр «Космос» в Симферополе выставили на торги за 73 млн рублей Трёхэтажное здание находится по адресу: улица Гагарина, дом 2а.
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⚡️ Заброшенный кинотеатр «Космос» в Симферополе выставили на торги за 73 млн рублей Трёхэтажное здание находится по адресу: улица Гагарина, дом 2а.