WSJ: Карлсон препятствовал вхождению Помпео в новую администрацию Трампа

Американский журналист Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы бывший государственный секретарь США, который поддерживал Украину и обещал увеличить помощь Вооружённым силам Украины, занял должность в новой администрации президента США Дональда Трампа.
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