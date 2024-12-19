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Закон и Порядок

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США готовятся к разделу России: "Переходный парламент" назначен

США готовятся к разделу России: "Переходный парламент" назначен

Всё, что нам нужно знать о налаживании диалога между Россией и США, это то, что в Вашингтоне открывается "посольство российской оппозиции".

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