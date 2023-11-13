Тема выборов президента постепенно выходит на первые полосы телеграм-каналов и это закономерно – объявление президентских выборов должно пройти в период с 8 по 18 декабря.
КАК ЗАПАД БУДЕТ МЕШАТЬ РОССИИ ВЫБИРАТЬ ПУТИНА
Комментарии
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Ольга
Это у вашего микронаркомана шансов нет - ни на что.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Нет конечно. Они все под домашним арестом. Политическое поле зачищено до блеска.
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3 час.
TA
Tchernichova Aneta
в этот раз будут 90% за Путина !!!!!!!!!!!!!! А ты ублюдок!!!!!!!!!
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2 час.
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