Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Сколько же здесь сектантов со своими нелепыми выдумками? Больше похожую на доморощенную мессианскую религиозную пропа...Охотники за право...
  • Леонид Руси
    Крест... символ Спасителя. Он открыл людям рай. До этого... рая не было... т.к. не было праведников. А откуда было им...Охотники за право...
  • Александр Конкин
    Как это знали, и ... взорвали порожняк? Аффтор, ты температуру меря(и)л  перед написанием?Диверсия под Ряза...

КАК ЗАПАД БУДЕТ МЕШАТЬ РОССИИ ВЫБИРАТЬ ПУТИНА

КАК ЗАПАД БУДЕТ МЕШАТЬ РОССИИ ВЫБИРАТЬ ПУТИНА

Тема выборов президента постепенно выходит на первые полосы телеграм-каналов и это закономерно – объявление президентских выборов должно пройти в период с 8 по 18 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга
Это у вашего микронаркомана шансов нет - ни на что.
Ответить
3 час.
вд
валерий двойнишников
Нет конечно. Они все под домашним арестом. Политическое поле зачищено до блеска.
Ответить
3 час.
TA
Tchernichova Aneta
в этот раз будут 90% за Путина !!!!!!!!!!!!!! А ты ублюдок!!!!!!!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх