Читинка назвала главный источник мата в речи подростков

В Чите на площадке форума «Моя земля — моя семья» подняли проблему употребления нецензурной брани в речи молодых людей.
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