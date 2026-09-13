Хуситы захватили все населенные пункты в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Шиитское военно-политическое движение хуситов «Ансар Алла» захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на военный источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым