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Хуситы захватили все населенные пункты в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы захватили все населенные пункты в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Шиитское военно-политическое движение хуситов «Ансар Алла» захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на военный источник.

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