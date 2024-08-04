Медведев: обмен заключенными прошел в пользу России

Крупнейший обмен заключенными готовили долго, и завершился он в пользу России. В страну вернулись радеющие за нее люди, а за границу уехали желавшие ее разрушить преступники, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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