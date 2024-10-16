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Снимки самой яркой кометы последних лет

Снимки самой яркой кометы последних лет

Комета C/2023 A3 в небе над Японией / © かた Комета C/2023 A3 в небе над Техасом (США), на переднем плане — Starship / © Andrew McCarthy Комета C/2023 A3 в небе над Сиэтлом (США) / ©  Alfredo Juárez  Комета C/2023 A3 в небе над Нидерландами / © Gijs de Reijke Комета C/2023 A3 в небе над Сан-Карлосом, прибрежным районом в городе Гуаймас (Мексика) / © Rada SC Комета C/2023 A3 в небе над Португалией / © Miguel Claro Комета C/2023 A3 в небе над Аризоной (США) / © Sean Parker   .

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