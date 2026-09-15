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Бактериофаг уничтожил 94% налёта, сохранив полезные бактерии полости рта

Бактериофаг уничтожил 94% налёта, сохранив полезные бактерии полости рта

Австралийские учёные из Университета Ла Троб впервые показали, что природный вирус — бактериофаг — способен разрушать бактериальные сообщества, вызывающие тяжёлый пародонтит, не причиняя вреда полезной микрофлоре рта.

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