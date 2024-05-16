Полицейские задержали пьяного водителя в Карагандинской области

В Сарани полицейские привлекли к ответственности пьяного водителя, сообщает Polisia.kz. Каждый гражданин должен помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности и требует строгого соблюдения правил дорожного движения.
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