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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: один человек был убит, несколько других получили ранения и десять...

Демократическая Республика Конго: один человек был убит, несколько других получили ранения и десять человек были арестованы после того, как протестующие и проправительственные сторонники, вооруженные мачете и камнями, столкнулись, а полицейские силы впоследствии разогнали толпу слезоточивым газом и предупредительными выстрелами в Киншасе 15 сентября во время протестов, созванных коалицией C64 с целью осудить предложенные конституционные реформы.

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