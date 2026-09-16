Демократическая Республика Конго: один человек был убит, несколько других получили ранения и десять человек были арестованы после того, как протестующие и проправительственные сторонники, вооруженные мачете и камнями, столкнулись, а полицейские силы впоследствии разогнали толпу слезоточивым газом и предупредительными выстрелами в Киншасе 15 сентября во время протестов, созванных коалицией C64 с целью осудить предложенные конституционные реформы.