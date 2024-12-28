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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Авангарда» Кожевников о селекции: «Состав формировался под концепцию Ги Буше. Глубокие изменения были необходимы, чтобы вернуть клуб в число претендентов на чемпионство»

«Наша команда с начала сезона попала не в самую простую ситуацию, которая потребовала кардинальных изменений.

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