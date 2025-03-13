Представлен Mercedes-Benz CLA третьего поколения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"До сих пор все компактное семейство Mercedes-Benz строилось вокруг A-класса, который на протяжении 28 лет нес знамя самого простого и недорогого автомобиля с трехлучевой звездой.