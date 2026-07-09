Новые яркие спутники угрожают астрономическим наблюдениям

Новое исследование предупреждает, что астрономия на грани серьёзного кризиса. Если все заявленные проекты спутниковых группировок будут реализованы, ночное небо станет слишком светлым, и телескопы всё чаще будут фиксировать не галактики и астероиды, … .
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