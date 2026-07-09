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Нескучные технологии

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Новые яркие спутники угрожают астрономическим наблюдениям

Новые яркие спутники угрожают астрономическим наблюдениям

Новое исследование предупреждает, что астрономия на грани серьёзного кризиса. Если все заявленные проекты спутниковых группировок будут реализованы, ночное небо станет слишком светлым, и телескопы всё чаще будут фиксировать не галактики и астероиды, … .

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