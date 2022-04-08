«Майами» обеспечил себе 1-е место на Востоке

«Майами» в четверг гарантировал себе 1-е место в таблице Восточной конференции. Поражения «Филадельфии» (49-31) и «Бостона» (50-31) обеспечили «Хит» (52-28) четвертое в истории клуба первенство в конференции.

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