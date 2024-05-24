Ефрейтор Исупов под обстрелом доставил сослуживцев к опорному пункту

Ефрейтор ВС РФ, механик-водитель Никита Исупов без потерь на бронеавтомобиле доставил своих сослуживцев к опорному пункту в зоне СВО под непрекращающимся минометным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины.
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