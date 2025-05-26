Причины для подачи апелляции на ЕГЭ – закрытые окна в жару и не только Евгения КомароваЕГЭ на всех этапах проходит под строгим контролем, и любое несоблюдение установленных правил может стать основанием для подачи апелляции.
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