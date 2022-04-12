Помирились, но тайно: Чонгук простил Ви измену?

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) недавно серьезно поссорились. Дело в том, что Ви слишком много выпил после завершения церемонии награждения Грэмми и изменил своему жениху.
Популярные статьи
- Тарзан окончательно поругался с Королевой и своей тещей, защищая русских солдат: «Жуткий фейк, который хотят навесить, пытаясь очернить образ русского солдата!»
- Ксения Собчак пожаловалась на травлю и в России, и в Украине
- Мария Шукшина поиздевалась над тем, что Ургант продает имущество, и назвала его «вечерним патриотом»
Свежие комментарии