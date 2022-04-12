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Помирились, но тайно: Чонгук простил Ви измену?

Помирились, но тайно: Чонгук простил Ви измену?

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) недавно серьезно поссорились. Дело в том, что Ви слишком много выпил после завершения церемонии награждения Грэмми и изменил своему жениху.

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