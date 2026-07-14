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Царьград

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Редчайший суматранский тигр за неделю съел ребёнка и лесоруба в Индонезии

Редчайший суматранский тигр за неделю съел ребёнка и лесоруба в Индонезии

В Индонезии объявлена охота на тигра-людоеда, растерзавшего двух людей.В индонезийской провинции Риау на острове Суматра пытаются поймать редчайшего суматранского тигра, который всего за несколько дней растерзал двух человек на территории лесозаготовительной концессии.

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