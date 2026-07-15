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Мировое обозрение

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В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

«Герань-4 сикер»: Почему порты Одессы и Николаева стали главной целью — и что это значит для логистики ВСУ Российские дроны «Герань-4 сикер» нанесли серию ударов по сухогрузам в портах Одесской и Николаевской областей.

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