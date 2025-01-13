Тетрис упакован в PDF-файл для запуска в любом браузере ПК

Классическая игра «Тетрис» была упакована в PDF-файл и названа Pdftris. Классическая головоломка с падающими блоками, как утверждается, может воспроизводиться в большинстве браузеров для настольных компьютеров, и мы успешно загрузили и запустили игру в Firefox на ПК.