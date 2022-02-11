Из стакана фарша готовлю много КОЛТЕТ «с изюминкой» (ну очень необычный и вкусный рецепт)

Ингредиенты: 500 гр. фарша 1 луковица 4 маринованных огурчика 2 яйца 100 гр. панировочных сухарей соль и специи по вкусу растительное масло для обжарки Приготовление: Лук натрите на терке, добавьте к нему панировочные сухари и хорошо перемешайте.
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