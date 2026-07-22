Королев дал старт большим переменам в Рамешках на встрече с общественностью округа. Глава региона взял в работу наказы жителей: капремонт школы без остановки занятий, обновление дорог, установку спортивных объектов, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также установку бюста герою войны 1812 года Фёдору Глинке.