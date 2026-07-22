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Королев дал старт большим переменам в Рамешках

Королев дал старт большим переменам в Рамешках

Королев дал старт большим переменам в Рамешках на встрече с общественностью округа.  Глава региона взял в работу наказы жителей: капремонт школы без остановки занятий, обновление дорог, установку спортивных объектов, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также установку бюста герою войны 1812 года Фёдору Глинке.

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