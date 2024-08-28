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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Блогеров хотят обязать разрабатывать курсы по стандартам образования

Блогеров хотят обязать разрабатывать курсы по стандартам образования

Также хотят ужесточить ответственность за недостоверную информацию о программах без аккредитации Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами образования.

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