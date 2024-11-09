📆Еще одна рабочая неделя в этом году будет шестидневной. На работу нужно будет выйти в последнюю субботу года - 28 декабря.
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📆Еще одна рабочая неделя в этом году будет шестидневной. На работу нужно будет выйти в последнюю субботу года - 28 декабря.