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Пленный Бычко: НАТО маскирует перевозки боевиков ВСУ под гражданские рейсы

Пленный Бычко: НАТО маскирует перевозки боевиков ВСУ под гражданские рейсы

НАТО маскирует перевозки боевиков ВСУ на военные базы под гражданские рейсы.Перевозку солдат ВСУ на военные базы НАТО маскирует под обычные гражданские рейсы.

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