Автоматические винтовки конца XIX – начала ХХ века: вполне работоспособный «Мадсен-Расмуссен»

Винтовка Мадсена-Расмуссена М1888 со штыком. Нужно отметить, что она имела очень маленький штык, типичный для винтовок с отдачей ствола, в которых слишком тяжелый штык приводил бы к сбоям в работе автоматики винтовки из-за увеличения веса возвратно-поступательного ствольного узла (винтовка Джонсона M1941 также имела отдачу ствола и использовала штык похожего типа).