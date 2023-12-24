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Как декабрьский Блицкриг Путина разбил всю стратегию Запада

Как декабрьский Блицкриг Путина разбил всю стратегию Запада

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Почти уверен что в скором времени различные историки дадут полную оценку декабрю 2023 года и роли того, что сделал за этот месяц Путин в процессе глобального переустройства мира.

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Комментарии
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Владимир Аверков
А Александр Васильевич-то здесь при чём???
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11 час.
Александр Шентябин
Что Вова, бзднул в воду и только тебе достался запах? Экономист, ты чей-то и промышленник... Ты хоть знаешь что эти слова обозначают, убогий?!
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10 час.
Понять и простить
100%
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