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Princeton Researchers Find a Lower-Energy Route to Fusion Ignition

A new model for nuclear fusion has potentially discovered a significantly more energy-efficient way to achieve nuclear fusion, and flipped everything we thought we knew about the fusion process.

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