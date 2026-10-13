Princeton Researchers Find a Lower-Energy Route to Fusion Ignition

A new model for nuclear fusion has potentially discovered a significantly more energy-efficient way to achieve nuclear fusion, and flipped everything we thought we knew about the fusion process.
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