Андрей Гурулев призвал борзинцев не голодать

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев обратился к жителям Борзи, которые планируют начать голодовку из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону, об этом пишет Telegram-канал «Недальний Восток».
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