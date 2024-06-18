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Андрей Гурулев призвал борзинцев не голодать

Андрей Гурулев призвал борзинцев не голодать

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев обратился к жителям Борзи, которые планируют начать голодовку из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону, об этом пишет Telegram-канал «Недальний Восток».

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