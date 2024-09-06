Игорь Дятлов: чем прославился руководитель рокового турпохода до своей гибели

Фамилия Игоря Дятлова у подавляющего большинства людей ассоциируется с роковым турпоходом. Перевал, расположенный неподалёку от горы Холатчахль, получил название именно в честь руководителя погибшей группы советских туристов.
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