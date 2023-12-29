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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замула забил 2-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером». У защитника 7 очков и «+11» в 25 играх

Замула забил 2-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером». У защитника 7 очков и «+11» в 25 играх

Защитник «Филадельфии» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (4:1). На счету 23-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 25 играх сезона при полезности «+11» и среднем времени на льду 15:34.

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