Загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла утром 29 марта

Утренние пробки оценили в три балла 29 марта. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали почти 900 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
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