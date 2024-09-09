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За новые функции «Карты петербуржца» из бюджета заплатят 90 млн

За новые функции «Карты петербуржца» из бюджета заплатят 90 млн

В Петербурге с 2019 года работает полезный банковский продукт — «Единая карта петербуржца». С ее помощью можно оплачивать проезд на общественном транспорте со скидкой, карту принимают вместо полиса в поликлиниках, она предоставляет бонусы и скидки во многих магазинах-партнерах.

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