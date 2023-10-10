Войска РФ отразили атаки ВСУ и заставили противника отступить

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, заставив противника с потерями отступить.
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