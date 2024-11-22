📹❗️Вашему вниманию красивые кадры выхода перспективной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на маршевый участок траектории, отснятые из двух городов Казахстана.
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📹❗️Вашему вниманию красивые кадры выхода перспективной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на маршевый участок траектории, отснятые из двух городов Казахстана.