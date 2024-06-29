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Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских

Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских

Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?При этом долгие годы, что Украина с Россией прожили как два разных государства, никто не мог заподозрить в людях живущих там, симпатизинтов бандеровщине.

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