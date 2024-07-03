Сотрудника уральской таможни задержали за переписку со школьницей

Сотрудники полиции Екатеринбурга пришли к 35-летнему инспектору охраны Уральского таможенного управления, который больше года переписывался с 15-летней ученицей школы на Уралмаше и отправлял ей сообщения эротического характера.
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