В Москве в этом году реализовали на торгах 363 нестационарные торговые точки

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в столице с января по май 2024 года на городских торгах было реализовано 363 нестационарных торговых объекта (НТО).
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