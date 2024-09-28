Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Элиты Абхазии опасаются воссоединения с Грузией и потому предъявляют претензии России, считает политолог Силаев.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Пошли все лесом, дармоеды! Пусть свои мандарины продают Макрону. А нашим турбюро всем прекратить продавать туры. Пусть учатся жить и работать самостоятельно.
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13 час.
М
Мария
За дружбу надо платить. Иначе не получается.
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6 час.
Компания ДИСКАВЕРИ
платить нужно за дружбу на деле, а не на словах. А так от них одно балобольство, туристы всегда жалуются на отдых в Абхазии, стараюсь вообще не предлагать это направление.
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2 час.

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