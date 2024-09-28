Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Пошли все лесом, дармоеды! Пусть свои мандарины продают Макрону. А нашим турбюро всем прекратить продавать туры. Пусть учатся жить и работать самостоятельно.

Компания ДИСКАВЕРИ

платить нужно за дружбу на деле, а не на словах. А так от них одно балобольство, туристы всегда жалуются на отдых в Абхазии, стараюсь вообще не предлагать это направление.