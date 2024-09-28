Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Элиты Абхазии опасаются воссоединения с Грузией и потому предъявляют претензии России, считает политолог Силаев.
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